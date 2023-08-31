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  4. Безумные деньги. Аль-Иттихад готовит предложение по Салаху
Англия
31 августа 2023, 15:33 |
709
0

Безумные деньги. Аль-Иттихад готовит предложение по Салаху

Звезда «Ліверпуля» станет самым дорогим трансфером в Аравии

31 августа 2023, 15:33 |
709
0
Безумные деньги. Аль-Иттихад готовит предложение по Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Саудовский «Аль-Иттихад» готовит денежное предложение «Ливерпулю» по трансферу правого вингера Мохамеда Салаха. Саудиты готовы заплатить 118 миллионов фунтов стерлингов, сообщает издание Daily Mail. Прошлым рекордсменом по сумме трансфера был Неймар, которого «Аль-Хиляль» приобрел за 77 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что у мерсисайдцев нет желания продавать свою звезду, а главный тренер Юрген Клопп будет взбешен на клуб, если они продадут египтянина. Однако боссы «Аль-Иттихада» уже приезжали в Европу и получили от 31-летнего Салаха согласие на переход.

Мохамед является капитаном национальной сборной Египта, в составе которой провел 88 матчей, забив 49 голов.

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Мохамед Салах Аль-Иттихад Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Daily Mail
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