ЯВОРСКИЙ: «Днепру-1 в игре со Спартаком стоит также биться за Городова»
Специалист – о второй игре «Днепра-1» со «Спартаком» Трнава
31 августа футболисты из Днепра будут принимать в квалификации Лиги конференций словацкий «Спартак». Неделю назад в Трнаве соперники подписали мирное соглашение – 1:1.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший главный тренер тернопольской «Нивы» и «Львова» Игорь Яворский остановился на факторах, которые могут помочь днепрянам взять верх:
– На ход событий в первом поединке повлияло то, что уже в дебюте днепряне остались в меньшинстве и вынуждены были, прежде всего, заботиться о безопасности собственных владений. И хотя таки пропустили, но за терпение были вознаграждены пенальти, реализовав который спаслись от поражения.
– Как вы оцениваете шансы днепрян в ответном матче?
– Думаю, что «Днепр-1» победит, не исключено, что даже с преимуществом в два мяча.
– Но после перехода бомбардира Довбика в испанскую «Жирону» у днепрян возникли проблемы с завершением атак.
– Согласен, но сегодня свое веское слово должны сказать полузащитники номинальных хозяев, которые мобильнее и техничнее своих визави из Трнавы.
– Считаете, что результативной игры следует ожидать, прежде всего, от полузащитников «Днепра-1»?
– Не только, Гуцуляк должен вспомнить, как забивал в свое время за «Карпаты», выступая на острие атаки, в конце концов, и Филиппову необходимо начать доказывать, что не ошиблись с его приглашением в «Днепр-1».
– В августе «Днепр-1» покинул не только Довбик, но и главный тренер Кучер.
– Отставка руководителя – это довольно болезненный процесс, особенно если он был в хороших отношениях с подопечными, пользовался у них авторитетом. Вот почему в таких случаях нужно время, чтобы обстановка в коллективе нормализовалась. Пожалуй, в «Днепре-1» приняли правильное решение назначив исполняющим обязанности главного тренера Городова, который уже много лет работает в команде, знает сильные и слабые стороны подопечных. Поэтому каких-то проблем с настроем не будет. Более того, днепряне должны сегодня биться не только за себя, но и за Городова, ведь в случае попадания в групповой этап его шансы остаться у руля значительно возрастут.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-украинка прокомментировала поступок на US Open
Клубы будут поделены на 8 групп по 4 команды, жеребьевка пройдет 31 августа