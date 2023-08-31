ЯВОРСКИЙ: «Днепру-1 в игре со Спартаком стоит также биться за Городова»

31 августа футболисты из Днепра будут принимать в квалификации Лиги конференций словацкий «Спартак». Неделю назад в Трнаве соперники подписали мирное соглашение – 1:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший главный тренер тернопольской «Нивы» и «Львова» Игорь Яворский остановился на факторах, которые могут помочь днепрянам взять верх:

– На ход событий в первом поединке повлияло то, что уже в дебюте днепряне остались в меньшинстве и вынуждены были, прежде всего, заботиться о безопасности собственных владений. И хотя таки пропустили, но за терпение были вознаграждены пенальти, реализовав который спаслись от поражения.

– Как вы оцениваете шансы днепрян в ответном матче?

– Думаю, что «Днепр-1» победит, не исключено, что даже с преимуществом в два мяча.

– Но после перехода бомбардира Довбика в испанскую «Жирону» у днепрян возникли проблемы с завершением атак.

– Согласен, но сегодня свое веское слово должны сказать полузащитники номинальных хозяев, которые мобильнее и техничнее своих визави из Трнавы.

– Считаете, что результативной игры следует ожидать, прежде всего, от полузащитников «Днепра-1»?

– Не только, Гуцуляк должен вспомнить, как забивал в свое время за «Карпаты», выступая на острие атаки, в конце концов, и Филиппову необходимо начать доказывать, что не ошиблись с его приглашением в «Днепр-1».

– В августе «Днепр-1» покинул не только Довбик, но и главный тренер Кучер.

– Отставка руководителя – это довольно болезненный процесс, особенно если он был в хороших отношениях с подопечными, пользовался у них авторитетом. Вот почему в таких случаях нужно время, чтобы обстановка в коллективе нормализовалась. Пожалуй, в «Днепре-1» приняли правильное решение назначив исполняющим обязанности главного тренера Городова, который уже много лет работает в команде, знает сильные и слабые стороны подопечных. Поэтому каких-то проблем с настроем не будет. Более того, днепряне должны сегодня биться не только за себя, но и за Городова, ведь в случае попадания в групповой этап его шансы остаться у руля значительно возрастут.