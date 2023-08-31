ОФИЦИАЛЬНО. Торино приобрел игрока из рф

Грузинский полузащитник московского «динамо» Саба Сазонов официально перешел в итальянский «Торино».

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщал, что сумма трансфера будет составлять 3 миллиона евро, а сам игрок подпишет контракт до лета 2027 года.

Саба Сазонов играет за сборную Грузии, хотя у него двойное гражданство: русское и грузинское. Саба является воспитанником питерского «зенита», за московское «динамо» играл с июля 2021 года. В своем активе имеет 2 матча за национальную сборную Грузии и еще 7 матчей за молодежку.