ОФИЦИАЛЬНО. Торино приобрел игрока из рф
Саба Сазонов уезжает из москвы в Италию
Грузинский полузащитник московского «динамо» Саба Сазонов официально перешел в итальянский «Торино».
Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщал, что сумма трансфера будет составлять 3 миллиона евро, а сам игрок подпишет контракт до лета 2027 года.
Саба Сазонов играет за сборную Грузии, хотя у него двойное гражданство: русское и грузинское. Саба является воспитанником питерского «зенита», за московское «динамо» играл с июля 2021 года. В своем активе имеет 2 матча за национальную сборную Грузии и еще 7 матчей за молодежку.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐒𝐀𝐙𝐎𝐍𝐎𝐕 🔥💪#SFT pic.twitter.com/MJiDbPBjqs— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 31, 2023
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