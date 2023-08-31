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31 августа 2023, 15:06 |
233
0

ВИДЕО. В активном поиске. Интенсивные индивидуальные тренировки Де Хеа

Голкипер остается свободным агентом

31 августа 2023, 15:06 |
233
0
ВИДЕО. В активном поиске. Интенсивные индивидуальные тренировки Де Хеа
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

До закрытия трансферного окна в Европе остались считанные дни, а Давид Де Хеа остается без клуба после того, как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек.

Над звездным испанским голкипером нависла серьезная угроза остаться без клуба как минимум на полгода, и сейчас он находится в активно поиске новой команды.

Де Хеа дал понять потенциальным работодателям, что находится в отличной готовности. У себя в Инстаграме он выложил видео со своих индивидуальных тренировок, судя по которым, испанец готов с ходу начать приносить своему новому клубу пользу:

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Давид Де Хеа видео свободный агент
Источник Instagram
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