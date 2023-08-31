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  4. Александр БАБИЧ: «Мой отказ Зари не связан с войной»
Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 14:53 |
732
0

Александр БАБИЧ: «Мой отказ Зари не связан с войной»

Тренер уже подписал контракт с «Фратрией»

31 августа 2023, 14:53 |
732
0
Александр БАБИЧ: «Мой отказ Зари не связан с войной»
Twitter. Александр Бабич

Известный украинский тренер Александр Бабич рассказал о том, почему отказался возглавить луганскую «Зарю»:

«Я получил предложение возглавить болгарскую «Фратрию», подписал контракт. И только через десять дней мне позвонили из «Зари». Однако я уже был связан контрактом и человеческой договоренностью с руководством болгарского клуба.

Кроме «Зари», меня приглашали клубы из Армении и Грузии, но я по тем же причинам отказал и им. Поэтому это никак не связано с тем, что я якобы не хочу возвращаться в Украину из-за войны».

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Александр Бабич Заря Луганск Фратрия (Болгария)
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