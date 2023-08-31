Александр БАБИЧ: «Мой отказ Зари не связан с войной»
Тренер уже подписал контракт с «Фратрией»
Известный украинский тренер Александр Бабич рассказал о том, почему отказался возглавить луганскую «Зарю»:
«Я получил предложение возглавить болгарскую «Фратрию», подписал контракт. И только через десять дней мне позвонили из «Зари». Однако я уже был связан контрактом и человеческой договоренностью с руководством болгарского клуба.
Кроме «Зари», меня приглашали клубы из Армении и Грузии, но я по тем же причинам отказал и им. Поэтому это никак не связано с тем, что я якобы не хочу возвращаться в Украину из-за войны».
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