Александр БАБИЧ: «Мой отказ Зари не связан с войной»

Известный украинский тренер Александр Бабич рассказал о том, почему отказался возглавить луганскую «Зарю»:

«Я получил предложение возглавить болгарскую «Фратрию», подписал контракт. И только через десять дней мне позвонили из «Зари». Однако я уже был связан контрактом и человеческой договоренностью с руководством болгарского клуба.

Кроме «Зари», меня приглашали клубы из Армении и Грузии, но я по тем же причинам отказал и им. Поэтому это никак не связано с тем, что я якобы не хочу возвращаться в Украину из-за войны».