Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игры в статусе лидера – что-то новое для Руха»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (3 сентября):

«Металлист 1925» – это хорошая и опытная команда, в которой много качественных футболистов. Мы готовимся к серьезной игре. В этом сезоне чемпионат очень ровный, команды играют непредсказуемо и невозможно спрогнозировать результаты этих матчей. Игры в статусе одного из лидеров чемпионата – это что-то новое для наших игроков. Тренерский штаб много работает с ними в психологическом плане.

Вместо перенесенного матча 5-го тура против «Днепра-1» «Рух» сыграл двустороннюю игру. Не думаю, что эти изменения повлияли на команду. Я и другие тренеры говорим ребятам, что они должны быть готовыми к различным ситуациям. Конечно, хотелось сыграть официальный матч в определенную дату, но это не должно что-то для нас менять. Поэтому мы должны в оптимальных кондициях подойти к игре с «Металлистом 1925».

Сейчас я доволен игрой футболистов и их отношением к тренировочному процессу. Они хорошо поработали и даже в двусторонней игре выглядели так, будто играют в официальном матче. У нас есть свои игровые принципы, и ребята должны их придерживаться, несмотря на то, кто является нашим соперником. Тренерский штаб указал на недостатки, которые были в предыдущей игре в Кубке Украины против «Скалы 1911» и я думаю, что игроки сделают правильные выводы. Мы хотим играть в интенсивный футбол, давить на соперника, быстро переходить из обороны в атаку, а в кубковой игре этого не было».