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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игры в статусе лидера – что-то новое для Руха»
Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 14:26 |
249
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игры в статусе лидера – что-то новое для Руха»

Тренер «Руха» – о матче против «Металлисте 1925»

31 августа 2023, 14:26 |
249
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игры в статусе лидера – что-то новое для Руха»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (3 сентября):

«Металлист 1925» – это хорошая и опытная команда, в которой много качественных футболистов. Мы готовимся к серьезной игре. В этом сезоне чемпионат очень ровный, команды играют непредсказуемо и невозможно спрогнозировать результаты этих матчей. Игры в статусе одного из лидеров чемпионата – это что-то новое для наших игроков. Тренерский штаб много работает с ними в психологическом плане.

Вместо перенесенного матча 5-го тура против «Днепра-1» «Рух» сыграл двустороннюю игру. Не думаю, что эти изменения повлияли на команду. Я и другие тренеры говорим ребятам, что они должны быть готовыми к различным ситуациям. Конечно, хотелось сыграть официальный матч в определенную дату, но это не должно что-то для нас менять. Поэтому мы должны в оптимальных кондициях подойти к игре с «Металлистом 1925».

Сейчас я доволен игрой футболистов и их отношением к тренировочному процессу. Они хорошо поработали и даже в двусторонней игре выглядели так, будто играют в официальном матче. У нас есть свои игровые принципы, и ребята должны их придерживаться, несмотря на то, кто является нашим соперником. Тренерский штаб указал на недостатки, которые были в предыдущей игре в Кубке Украины против «Скалы 1911» и я думаю, что игроки сделают правильные выводы. Мы хотим играть в интенсивный футбол, давить на соперника, быстро переходить из обороны в атаку, а в кубковой игре этого не было».

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Виталий Пономарев Рух Львов Рух - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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