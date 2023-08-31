Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№352 WTA) на турнире ITF в Чехии удачно миновала третий раунд и сыграет теперь в 1/4 финала.

В борьбе за путевку в четвертьфинал Соболева встречалась с чешкой Юлие Штрупловой (№332 WTA) и одержала победу в двух сетах.

ITF W60 Прага. 1/8 финала

Юлие Штруплова (Чехия) – Анастасия Соболева (Украина) – 3:6, 4:6

Ранее Соболева и Штруплова между собой не встречались.

В 1/4 финала Анастасии Соболевой предстоит встретиться с румынкой Андреей Миту (№450 WTA).