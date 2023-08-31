ITF31 августа 2023, 14:30 | Обновлено 31 августа 2023, 14:47
163
3
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Анастасия обыграла представительницу местной школы
31 августа 2023, 14:30 | Обновлено 31 августа 2023, 14:47
163
3
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№352 WTA) на турнире ITF в Чехии удачно миновала третий раунд и сыграет теперь в 1/4 финала.
В борьбе за путевку в четвертьфинал Соболева встречалась с чешкой Юлие Штрупловой (№332 WTA) и одержала победу в двух сетах.
ITF W60 Прага. 1/8 финала
Юлие Штруплова (Чехия) – Анастасия Соболева (Украина) – 3:6, 4:6
Ранее Соболева и Штруплова между собой не встречались.
В 1/4 финала Анастасии Соболевой предстоит встретиться с румынкой Андреей Миту (№450 WTA).
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Комментарии 3
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Показуйте СОБОЛЕВУ , яка гарно прогресуе
Ця дівчина - монстр. Прогресує семимильними кроками. Думаю наступного року буде в топ 100, а у 2025 у топ 10
Корти в Празі справжній город.
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