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  4. Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
ITF
31 августа 2023, 14:30 | Обновлено 31 августа 2023, 14:47
163
3

Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии

Анастасия обыграла представительницу местной школы

31 августа 2023, 14:30 | Обновлено 31 августа 2023, 14:47
163
3
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№352 WTA) на турнире ITF в Чехии удачно миновала третий раунд и сыграет теперь в 1/4 финала.

В борьбе за путевку в четвертьфинал Соболева встречалась с чешкой Юлие Штрупловой (№332 WTA) и одержала победу в двух сетах.

ITF W60 Прага. 1/8 финала

Юлие Штруплова (Чехия) – Анастасия Соболева (Украина) – 3:6, 4:6

Ранее Соболева и Штруплова между собой не встречались.

В 1/4 финала Анастасии Соболевой предстоит встретиться с румынкой Андреей Миту (№450 WTA).

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Анастасия Соболева Юлие Штруплова ITF Прага
Источник Sport.ua
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Володимир Коваленко
Показуйте СОБОЛЕВУ , яка гарно прогресуе
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+2
Sean Paul
Ця дівчина - монстр. Прогресує семимильними кроками. Думаю наступного року буде в топ 100, а у 2025 у топ 10
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+1
Александр Науменко
Корти в Празі справжній город.
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0
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