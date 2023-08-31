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  4. Владислав БАБОГЛО: «Переход в Карпаты – шаг вперед для меня»
Украина. Первая лига
31 августа 2023, 14:08 |
553
1

Владислав БАБОГЛО: «Переход в Карпаты – шаг вперед для меня»

Экс-полузащитник «Александрии» – о своем трансфере

31 августа 2023, 14:08 |
553
1
Владислав БАБОГЛО: «Переход в Карпаты – шаг вперед для меня»
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

Бывший полузащитник «Александрии» Владислав Бабогло прокомментировал свой переход в «Карпаты»:

«Рад стать частью львовского клуба. Переход в «Карпаты» – это развитие и шаг вперед для меня. Мне импонируют амбиции клуба, я следил за «Карпатами» еще в прошлом сезоне. Видел также недавние поединки. Мне нравится футбол, в который играет команда.

Фактически всю свою профессиональную карьеру я провел в «Александрии». Благодарен клубу и болельщикам за все, однако пришло время двигаться дальше. Я хочу поработать с Мироном Маркевичем и его тренерским штабом. Верю, что уже в следующем сезоне я вернусь в Премьер-лигу.

Сезон уже идет, поэтому мне придется на ходу вливаться в коллектив. Однако я считаю себя гибким футболистом, который быстро адаптируется к новым требованиям. Надеюсь, что смогу помочь «Карпатам» уже в ближайших матчах».

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Владислав Бабогло Александрия Карпаты Львов
Источник ФК Карпаты Львов
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