Владислав БАБОГЛО: «Переход в Карпаты – шаг вперед для меня»

Бывший полузащитник «Александрии» Владислав Бабогло прокомментировал свой переход в «Карпаты»:

«Рад стать частью львовского клуба. Переход в «Карпаты» – это развитие и шаг вперед для меня. Мне импонируют амбиции клуба, я следил за «Карпатами» еще в прошлом сезоне. Видел также недавние поединки. Мне нравится футбол, в который играет команда.

Фактически всю свою профессиональную карьеру я провел в «Александрии». Благодарен клубу и болельщикам за все, однако пришло время двигаться дальше. Я хочу поработать с Мироном Маркевичем и его тренерским штабом. Верю, что уже в следующем сезоне я вернусь в Премьер-лигу.

Сезон уже идет, поэтому мне придется на ходу вливаться в коллектив. Однако я считаю себя гибким футболистом, который быстро адаптируется к новым требованиям. Надеюсь, что смогу помочь «Карпатам» уже в ближайших матчах».