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  4. Хавбек Бешикташа: «Не показали всей силы в первом матче»
Лига конференций
31 августа 2023, 12:19 |
303
0

Хавбек Бешикташа: «Не показали всей силы в первом матче»

Амир Хаджиахмедович – о противостоянии с «Динамо»

31 августа 2023, 12:19 |
303
0
Хавбек Бешикташа: «Не показали всей силы в первом матче»
dynamo.kiav.ua. Амир Хаджиахмедович

Боснийский полузащитник «Бешикташа» Амир Хаджиахмедович поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации против «Динамо» Киев (31 августа, первый матч – 3:2):

«Мы одержали хорошую победу в первом матче, но не показали всей своей силы. Попытаемся сделать это в ответной встрече. Будем стремиться снова победить, собираемся играть без оглядки на результат, которого мы добились в Бухаресте.

В какой-то мере, в первом матче нам мешало качество газона. Оно оказалось ниже, чем мы того ожидали. Но это не оправдание, мы всё равно должны были сыграть лучше. Уверен, на своём поле мы этого добьемся.

Сердце нашей команды — полузащита. Мы добились хорошего взаимопонимания на поле и сыгранности. Уверен, именно это в первую очередь может стать залогом нашего успеха в четверг».

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Амир Хаджиахмедович Динамо Киев Бешикташ - Динамо Бешикташ Лига конференций
Источник Динамо Киев от Шурика
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