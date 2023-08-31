Установлен мировой рекорд по общей сумме расходов на трансферы

Футбольные клубы мира установили новый рекорд по финансовым тратам на подписание новых игроков в одно трансферное окно.

Ранее высшее достижение принадлежало летнему трансферному окну 2019 года. Тогда клубы мира на приобретение новых футболистов потратили 7,568 млрд евро. Летом 2023 года на покупки уже потрачено 7,63 млрд евро.

Отмечается, что на обновление рекордного показателя повлияла активность клубов из Саудовской Аравии. Они в нынешнее трансферное окно уже успели потратить 846 млн евро.

Также увеличили свои расходы на покупки новых футболистов команды Английской Премьер-Лиги. Они потратили на сегодня 2,43 млрд евро, что почти на 1 млрд евро больше, чем было в 2019 году.