Брайтон предложил 20 млн евро за экс-игрока Шахтера, но получил отказ
Роберто Де Дзерби хотел бы вновь поработать с Додо
Английский «Брайтон», главным тренером которого является экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, проявляет предметный интерес к бывшему фулбеку донецкого клуба Додо, ныне выступающему в рядах «Фиорентины».
«Чайки» предложили «фиалкам» 20 миллионов евро за бразильского защитника, но сразу же получили отказ.
Теперь у «Брайтона» есть еще немного времени, чтобы улучшить предложение и попытаться организовать трансфер до закрытия летнего окна.
Напомним, нынешним летом «Брайтон» уже подписал из «Фиорентины» бразильского центрбека Игора, который обошелся англичанам в 17 миллионов евро.
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