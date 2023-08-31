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  4. Брайтон предложил 20 млн евро за экс-игрока Шахтера, но получил отказ
Англия
31 августа 2023, 10:25 |
1828
0

Брайтон предложил 20 млн евро за экс-игрока Шахтера, но получил отказ

Роберто Де Дзерби хотел бы вновь поработать с Додо

31 августа 2023, 10:25 |
1828
0
Брайтон предложил 20 млн евро за экс-игрока Шахтера, но получил отказ
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Английский «Брайтон», главным тренером которого является экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, проявляет предметный интерес к бывшему фулбеку донецкого клуба Додо, ныне выступающему в рядах «Фиорентины».

«Чайки» предложили «фиалкам» 20 миллионов евро за бразильского защитника, но сразу же получили отказ.

Теперь у «Брайтона» есть еще немного времени, чтобы улучшить предложение и попытаться организовать трансфер до закрытия летнего окна.

Напомним, нынешним летом «Брайтон» уже подписал из «Фиорентины» бразильского центрбека Игора, который обошелся англичанам в 17 миллионов евро.

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Источник Globoesporte
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