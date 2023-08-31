ВИДЕО. Принца грунта стошнило на харде. Доминик Тим снялся с US Open 2023

Австрийский теннисист и победитель Открытого чемпионата США по теннису в 2020 году Доминик Тим (АТР 81) завершил выступления на американском мейджоре.

В 1/32 финала турнира Принц грунта проиграл первый сет и первый гейм второй партии американцу Бену Шелтону (АТР 47), после чего снялся с поединка.

US Open 2023. 1/32 финала

Доминик Тим (Австрия) – Бен Шелтон (США) – 6:7 (1:7), 0:1, RET., Тим

После первого сета Тим ушел в подтрибунное помещение. Вернувшись, Доми заявил своей команде, что у него нет сил и он не способен продолжить встречу. Во второй партии Тим вызвал на корт врача и сказал, что его стошнило перед матчем. Туалетный перерыв ему не помог.

Далее Шелтон сыграет против Аслана Карацева.