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  4. ВИДЕО. Принца грунта стошнило на харде. Доминик Тим снялся с US Open 2023
US Open
31 августа 2023, 09:01 |
61
0

ВИДЕО. Принца грунта стошнило на харде. Доминик Тим снялся с US Open 2023

Австриец не смог продолжить матч против Бена Шелтона

31 августа 2023, 09:01 |
61
0
ВИДЕО. Принца грунта стошнило на харде. Доминик Тим снялся с US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим

Австрийский теннисист и победитель Открытого чемпионата США по теннису в 2020 году Доминик Тим (АТР 81) завершил выступления на американском мейджоре.

В 1/32 финала турнира Принц грунта проиграл первый сет и первый гейм второй партии американцу Бену Шелтону (АТР 47), после чего снялся с поединка.

US Open 2023. 1/32 финала

Доминик Тим (Австрия) – Бен Шелтон (США) – 6:7 (1:7), 0:1, RET., Тим

После первого сета Тим ушел в подтрибунное помещение. Вернувшись, Доми заявил своей команде, что у него нет сил и он не способен продолжить встречу. Во второй партии Тим вызвал на корт врача и сказал, что его стошнило перед матчем. Туалетный перерыв ему не помог.

Далее Шелтон сыграет против Аслана Карацева.

Хайлайты матча:

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Бен Шелтон Доминик Тим US Open 2023
Источник Sport.ua
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