Другие новости31 августа 2023, 07:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 августа
Важные события во всех видах спорта
31 августа 2023, 07:40 |
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В четверг, 31 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Заря – Славия Прага
21:00 Бешикташ – Динамо Киев
21:00 Днепр-1 – Спартак Трнава
ТЕННИС
19:30 Екатерина Александрова – Леся Цуренко
21:30 Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова
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