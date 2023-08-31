СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 августа

В четверг, 31 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Заря – Славия Прага

6.88 – 4.70 – 1.43

21:00 Бешикташ – Динамо Киев

1.46 – 4.65 – 6.35

21:00 Днепр-1 – Спартак Трнава

2.69 – 3.34 – 2.57

ТЕННИС

19:30 Екатерина Александрова – Леся Цуренко

1.65 – 2.26

21:30 Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова

1.36 – 3.19