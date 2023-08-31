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31 августа 2023, 07:40 |
126
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 августа

Важные события во всех видах спорта

31 августа 2023, 07:40 |
126
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 августа
ФК Динамо Киев

В четверг, 31 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Заря – Славия Прага

Favbet 6.88 – 4.70 – 1.43

21:00 Бешикташ – Динамо Киев

Favbet 1.46 – 4.65 – 6.35

21:00 Днепр-1 – Спартак Трнава

Favbet 2.69 – 3.34 – 2.57

ТЕННИС

19:30 Екатерина Александрова – Леся Цуренко

Favbet 1.65 – 2.26

21:30 Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова

Favbet 1.36 – 3.19

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Источник Sport.ua
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