По стопам Малиновского. Гендузи перешел из Марселя в Лацио

Римский «Лацио» объявил о трансфере полузащитника Маттео Гендузи, который до этого играл за «Марсель».

24-летний хавбек уже прилетел в Рим и успешном прошел медицинское обследование.

Ожидается, что «Лацио» заплатит 1 млн евро за аренду Гендузи, а также будет обязан выкупить хавбека до лета 2024 года за 12 млн евро. Также «Марсель» может получить еще 5 млн евро в виде бонусов и 10 процентов от суммы последующего трансфера Маттео.

Гендузи играл с 2021 года за «Марсель». Там последние полгода Маттео был партнером украинца Руслана Малиновского, перешедшего этим летом в итальянский клуб «Дженоа».