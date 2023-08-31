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  4. По стопам Малиновского. Гендузи перешел из Марселя в Лацио
Франция
31 августа 2023, 05:20 |
17
0

По стопам Малиновского. Гендузи перешел из Марселя в Лацио

Француз продолжит карьеру в Серии А

31 августа 2023, 05:20 |
17
0
По стопам Малиновского. Гендузи перешел из Марселя в Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Гендузи

Римский «Лацио» объявил о трансфере полузащитника Маттео Гендузи, который до этого играл за «Марсель».

24-летний хавбек уже прилетел в Рим и успешном прошел медицинское обследование.

Ожидается, что «Лацио» заплатит 1 млн евро за аренду Гендузи, а также будет обязан выкупить хавбека до лета 2024 года за 12 млн евро. Также «Марсель» может получить еще 5 млн евро в виде бонусов и 10 процентов от суммы последующего трансфера Маттео.

Гендузи играл с 2021 года за «Марсель». Там последние полгода Маттео был партнером украинца Руслана Малиновского, перешедшего этим летом в итальянский клуб «Дженоа».

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Маттео Гендузи Лацио Марсель трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Sport.ua
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