Ярмолюк vs Зинченко. Известны пары 1/16 финала Кубка английской лиги

Проведена жеребьевка пар 1/16 финала розыгрыша Кубка английской лиги сезона-2023/2024.

В одной из пар отношения выяснят «Брентфорд», цвета которого защищает украинец Егор Ярмолюк, и лондонский «Арсенал» с Александром Зинченко в составе.

Лондонскому «Челси» с Михаилом Мудриком предстоит поединок против «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги-2023/2024