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Англия
31 августа 2023, 03:14 | Обновлено 31 августа 2023, 03:46
121
0

Ярмолюк vs Зинченко. Известны пары 1/16 финала Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка очередной стадии турнира

31 августа 2023, 03:14 | Обновлено 31 августа 2023, 03:46
121
0
Ярмолюк vs Зинченко. Известны пары 1/16 финала Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Проведена жеребьевка пар 1/16 финала розыгрыша Кубка английской лиги сезона-2023/2024.

В одной из пар отношения выяснят «Брентфорд», цвета которого защищает украинец Егор Ярмолюк, и лондонский «Арсенал» с Александром Зинченко в составе.

Лондонскому «Челси» с Михаилом Мудриком предстоит поединок против «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги-2023/2024

  • «Брентфорд» – «Арсенал»
  • «Челси» – «Брайтон»
  • «Ливерпуль» – «Лестер»
  • «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пелас»
  • «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
  • «Порт Пале» – «Саттон»
  • «Брэдфорд» – «Миддлсбро»
  • «Борнмут» – «Сток Сити»
  • «Линкольн» – «Вест Хэм»
  • «Солфорд» – «Бернли»
  • «Фулхэм» – «Норвич»
  • «Блэкберн» – «Кардифф»
  • «Мэнсфилд» – «Петерборо»
  • «Ипсвич» – «Вулверхэмптон»
  • «Эксетер» – «Лутон»
  • «Астон Вилла» – «Эвертон»
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Кубок английской лиги по футболу Александр Зинченко Егор Ярмолюк Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси Роберто Де Дзерби Брентфорд
Источник Squawka
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