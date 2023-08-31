Англия31 августа 2023, 03:14 | Обновлено 31 августа 2023, 03:46
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Ярмолюк vs Зинченко. Известны пары 1/16 финала Кубка английской лиги
Состоялась жеребьевка очередной стадии турнира
31 августа 2023, 03:14 | Обновлено 31 августа 2023, 03:46
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Проведена жеребьевка пар 1/16 финала розыгрыша Кубка английской лиги сезона-2023/2024.
В одной из пар отношения выяснят «Брентфорд», цвета которого защищает украинец Егор Ярмолюк, и лондонский «Арсенал» с Александром Зинченко в составе.
Лондонскому «Челси» с Михаилом Мудриком предстоит поединок против «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги-2023/2024
- «Брентфорд» – «Арсенал»
- «Челси» – «Брайтон»
- «Ливерпуль» – «Лестер»
- «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пелас»
- «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
- «Порт Пале» – «Саттон»
- «Брэдфорд» – «Миддлсбро»
- «Борнмут» – «Сток Сити»
- «Линкольн» – «Вест Хэм»
- «Солфорд» – «Бернли»
- «Фулхэм» – «Норвич»
- «Блэкберн» – «Кардифф»
- «Мэнсфилд» – «Петерборо»
- «Ипсвич» – «Вулверхэмптон»
- «Эксетер» – «Лутон»
- «Астон Вилла» – «Эвертон»
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