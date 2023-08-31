Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа

31 августа на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи второго раунда в одиночном разряде, первого раунда в парном разряде, а также стартует квалификация к юниорскому турниру.

В четверг на корты Нью-Йорка выйдут 6 представителей Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Надежда и Людмила Киченок, Владимир Якубенко и Анастасия Фирман.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Второй раунд одиночного разряда

Louis Armstrong Stadium. Третий запуск (21:30*)

Элина Свитолина [26] – Анастасия Павлюченкова

Корт №11. Второй запуск (19:30*)

Леся Цуренко – Екатерина Александрова

US Open. Первый раунд парного разряда

Корт №8. Второй запуск (19:30*)

Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Сторм Хантер / Элизе Мертенс

Корт №15. Третий запуск (21:00*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Андреа Гамис / Сара Соррибес-Тормо

US Open. Юниоры. Первый раунд квалификации

CARY LEEDS STADIUM COURT 2. Второй запуск (18:30*)

Владимир Якубенко – Джаггер Лич

CARY LEEDS MATCH COURT 5. Четвертый запуск (21:30*)

Анастасия Фирман – Лиам Овед

*ориентировочное время начала матча

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