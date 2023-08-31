Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
В четверг на корты Нью-Йорка выйдут 6 представителей Украины
31 августа на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи второго раунда в одиночном разряде, первого раунда в парном разряде, а также стартует квалификация к юниорскому турниру.
В четверг на корты Нью-Йорка выйдут 6 представителей Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Надежда и Людмила Киченок, Владимир Якубенко и Анастасия Фирман.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. Второй раунд одиночного разряда
Louis Armstrong Stadium. Третий запуск (21:30*)
Элина Свитолина [26] – Анастасия Павлюченкова
Корт №11. Второй запуск (19:30*)
Леся Цуренко – Екатерина Александрова
US Open. Первый раунд парного разряда
Корт №8. Второй запуск (19:30*)
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Сторм Хантер / Элизе Мертенс
Корт №15. Третий запуск (21:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Андреа Гамис / Сара Соррибес-Тормо
US Open. Юниоры. Первый раунд квалификации
CARY LEEDS STADIUM COURT 2. Второй запуск (18:30*)
Владимир Якубенко – Джаггер Лич
CARY LEEDS MATCH COURT 5. Четвертый запуск (21:30*)
Анастасия Фирман – Лиам Овед
*ориентировочное время начала матча
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