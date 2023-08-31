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US Open
31 августа 2023, 08:15 | Обновлено 31 августа 2023, 08:49
927
0

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа

В четверг на корты Нью-Йорка выйдут 6 представителей Украины

31 августа 2023, 08:15 | Обновлено 31 августа 2023, 08:49
927
0
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

31 августа на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи второго раунда в одиночном разряде, первого раунда в парном разряде, а также стартует квалификация к юниорскому турниру.

В четверг на корты Нью-Йорка выйдут 6 представителей Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Надежда и Людмила Киченок, Владимир Якубенко и Анастасия Фирман.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Второй раунд одиночного разряда

Louis Armstrong Stadium. Третий запуск (21:30*)
Элина Свитолина [26] – Анастасия Павлюченкова

Корт №11. Второй запуск (19:30*)
Леся Цуренко – Екатерина Александрова

US Open. Первый раунд парного разряда

Корт №8. Второй запуск (19:30*)
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Сторм Хантер / Элизе Мертенс

Корт №15. Третий запуск (21:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Андреа Гамис / Сара Соррибес-Тормо

US Open. Юниоры. Первый раунд квалификации

CARY LEEDS STADIUM COURT 2. Второй запуск (18:30*)
Владимир Якубенко Джаггер Лич

CARY LEEDS MATCH COURT 5. Четвертый запуск (21:30*)
Анастасия Фирман Лиам Овед

*ориентировочное время начала матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Леся Цуренко Элина Свитолина расписание US Open 2023 Анастасия Павлюченкова Екатерина Александрова Надежда Киченок Даниэль Коллинс Сторм Хантер (Сандерс) Элизе Мертенс Людмила Киченок Алена Остапенко Андреа Гамис Сара Соррибес-Тормо Владимир Якубенко Анастасия Фирман
Источник Sport.ua
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