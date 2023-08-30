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  4. Джокович легко пробился в третий раунд US Open
US Open
30 августа 2023, 23:38 | Обновлено 30 августа 2023, 23:54
126
0

Джокович легко пробился в третий раунд US Open

Новак в трех партиях одолел соперника из Испании

30 августа 2023, 23:38 | Обновлено 30 августа 2023, 23:54
126
0
Джокович легко пробился в третий раунд US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернабе Сапата Миральес и Новак Джокович

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович успешно пробился в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

В поединке второго раунда серб отдал всего шесть геймов Бернабе Сапате Миральесу из Испании (№76 ATP).

US Open. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 6:4, 6:1, 6:1

Отметим, что ранее эти теннисисты между собой не играли.

На следующей стадии Джокович сразится против своего соотечественника Ласло Дьере (№38 ATP).

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Бернабе Сапата Миральес US Open 2023 Новак Джокович
Источник Sport.ua
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