Джокович легко пробился в третий раунд US Open

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович успешно пробился в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

В поединке второго раунда серб отдал всего шесть геймов Бернабе Сапате Миральесу из Испании (№76 ATP).

US Open. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 6:4, 6:1, 6:1

Отметим, что ранее эти теннисисты между собой не играли.

На следующей стадии Джокович сразится против своего соотечественника Ласло Дьере (№38 ATP).