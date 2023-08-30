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US Open
30 августа 2023, 23:15 | Обновлено 30 августа 2023, 23:56
246
1

Циципас не смог подать на матч против Штрикера и проиграл в пяти сетах

Стефанос провалил американскую серию турниров

30 августа 2023, 23:15 | Обновлено 30 августа 2023, 23:56
246
1
Циципас не смог подать на матч против Штрикера и проиграл в пяти сетах
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Штрикер

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

В матче второго раунда грек в четвертой партии подавал на матча против 21-летнего швейцарца Доминика Штрикера, но упустил преимущество.

US Open. Второй круг
Доминик Штрикер (Швейцария) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 6:7(2), 6:7(5), 7:6(6), 6:3

Циципас проиграл 3 из 5 последних матчей. В прошлом году в Нью-Йорке он сыграл еще хуже, уступив в первом поединке.

Отметим, что для Доминика это была первая победа в карьере над соперником из первой десятки мирового рейтинга.

В следующем раунде Штрикер сыграет против Бенжамена Бонзи из Франции или Кристофера Юбенкса из США.

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Стефанос Циципас Доминик Штрикер US Open 2023
Источник Sport.ua
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