Циципас не смог подать на матч против Штрикера и проиграл в пяти сетах

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

В матче второго раунда грек в четвертой партии подавал на матча против 21-летнего швейцарца Доминика Штрикера, но упустил преимущество.

US Open. Второй круг

Доминик Штрикер (Швейцария) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 6:7(2), 6:7(5), 7:6(6), 6:3

Циципас проиграл 3 из 5 последних матчей. В прошлом году в Нью-Йорке он сыграл еще хуже, уступив в первом поединке.

Отметим, что для Доминика это была первая победа в карьере над соперником из первой десятки мирового рейтинга.

В следующем раунде Штрикер сыграет против Бенжамена Бонзи из Франции или Кристофера Юбенкса из США.