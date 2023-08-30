Седьмая ракетка мира снялась с парного разряда US Open из-за смерти бабушки
Каролин Гарсия приняла решение покинуть турнир
Седьмая ракетка мира в одиночном разряде Каролин Гарсия досрочно завершила выступления на Открытом чемпионате США.
Сначала француженка проиграла матч первого раунда Ван Яфань из Китая (4:6, 1:6), после чего снялась с парного разряда, где должна была сыграть в дуэте с Кристиной Младенович.
По словам Гарсии, ее семья переживает непростые времена, бабушка спортсменки умерла в понедельник днем. Из-за этого Каролин не нашла в себе сил пойти на пресс-конференцию после матча с Ван Яфань.
«Всему свое время. Сегодня теннис – второстепенное», – написала Гарсия в инстаграме.
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