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US Open
30 августа 2023, 21:41 |
549
0

Седьмая ракетка мира снялась с парного разряда US Open из-за смерти бабушки

Каролин Гарсия приняла решение покинуть турнир

30 августа 2023, 21:41 |
549
0
Седьмая ракетка мира снялась с парного разряда US Open из-за смерти бабушки
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Седьмая ракетка мира в одиночном разряде Каролин Гарсия досрочно завершила выступления на Открытом чемпионате США.

Сначала француженка проиграла матч первого раунда Ван Яфань из Китая (4:6, 1:6), после чего снялась с парного разряда, где должна была сыграть в дуэте с Кристиной Младенович.

По словам Гарсии, ее семья переживает непростые времена, бабушка спортсменки умерла в понедельник днем. Из-за этого Каролин не нашла в себе сил пойти на пресс-конференцию после матча с Ван Яфань.

«Всему свое время. Сегодня теннис – второстепенное», – написала Гарсия в инстаграме.

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Каролин Гарсия смерть US Open 2023
Источник Instagram
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