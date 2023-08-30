Экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры в 32 года
Адмир Мехмеди повесил бутсы на гвоздь
Швейцарский форвард Адмир Мехмеди объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Последним клубом в его карьере был турецкий «Антальяспор», контракт с которым был расторгнут нынешним летом.
«Последние несколько недель интенсивных обсуждений с моей семьей и знакомыми, я понял, что настало подходящее время, чтобы повесить бутсы на гвоздь», – заявил Мехмеди на своей странице в Инстаграме.
Украинским фанатам футбола Мехмеди известен по выступлениям за «Динамо» Киев в 2012 – 2014 годах. Суммарно на его счету 1 гол и 31 матче за «Динамо» во всех турнирах.
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