Футболист Динамо получил вызов в сборную Северной Македонии U-21

20-летний полузащитник «Динамо» Решат Рамадани получил очередной вызов в молодежную сборную Северной Македонии, которой предстоит в начале сентября стартовать в квалификации Евро-2025 U-21.

Подопечные Драги Канатларовски сыграют два поединка – 8 сентября на выезде против Швеции и 12 сентября – дома против Нидерландов. Также в группе С вместе с Северной Македонией выступают молодежки Грузии, Молдовы и Гибралтара.

Рамадан может дебютировать в составе молодежной сборной Северной Македонии в официальном поединке. Ранее он играл только в товарищеских матчах, причем действовал на позиции центрального защитника, всего с сентября 2022 года уже 7 раз надевая футболку национальной команды.