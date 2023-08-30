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Молодежные турниры
30 августа 2023, 20:29 |
963
0

Футболист Динамо получил вызов в сборную Северной Македонии U-21

Решат Рамадани поможет своей молодежке в квалификации Евро-2025 U-21

30 августа 2023, 20:29 |
963
0
Футболист Динамо получил вызов в сборную Северной Македонии U-21
ФК Динамо. Решат Рамадани

20-летний полузащитник «Динамо» Решат Рамадани получил очередной вызов в молодежную сборную Северной Македонии, которой предстоит в начале сентября стартовать в квалификации Евро-2025 U-21.

Подопечные Драги Канатларовски сыграют два поединка – 8 сентября на выезде против Швеции и 12 сентября – дома против Нидерландов. Также в группе С вместе с Северной Македонией выступают молодежки Грузии, Молдовы и Гибралтара.

Рамадан может дебютировать в составе молодежной сборной Северной Македонии в официальном поединке. Ранее он играл только в товарищеских матчах, причем действовал на позиции центрального защитника, всего с сентября 2022 года уже 7 раз надевая футболку национальной команды.

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Евро-2025 U-21 сборная Северной Македонии по футболу U-21 Решат Рамадани Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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