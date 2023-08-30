Шенол ГЮНЕШ: «Первый матч позволил нам лучше узнать Динамо»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги конференций против «Динамо» Киев (31 августа, первый матч – 3:2):

«Наша задача на ответный матч с «Динамо» — сыграть так, чтобы выйти в групповой этап Лиги конференций. Мы выходим на поле с преимуществом после первого матча. Игра в той встрече позволила нам лучше узнать соперника. В этом плане нам теперь будет проще.

Мы тщательно готовились к предстоящему матчу, все игроки очень хорошо поработали. И теперь мы хотим сыграть так, чтобы наши усилия были вознаграждены результатом, к которому мы стремимся.

Но есть и плохие новости. В ответном матче у нас будут проблемы на двух позициях. Амарти и Масуаку из-за травм не сыграют. Впрочем, их заменят футболисты с опытом игры на этих позициях и, уверен, они тоже отдадут себя в матче без остатка и сделают всё возможное для того, чтобы помочь команде достичь необходимого результата.

Перенос нашего матча в чемпионате Турции между двумя поединками с «Динамо»? Наша футбольная федерация пошла навстречу всем участникам еврокубков от Турции. Важно критиковать только тогда, когда что-то сделано неправильно, и ценить, когда сделаны правильные вещи. Решение о переносе — это больше инициатива футбольной федерации, которая тем самым продемонстрировала заботу об интересах отечественных клубов, выступающих в еврокубках. И я считаю, это абсолютно правильный подход».