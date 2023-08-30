Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шенол ГЮНЕШ: «Первый матч позволил нам лучше узнать Динамо»
Лига конференций
30 августа 2023, 20:36 |
389
0

Шенол ГЮНЕШ: «Первый матч позволил нам лучше узнать Динамо»

Тренер «Бешикташа» – о противостоянии в Лиге конференций

30 августа 2023, 20:36 |
389
0
Шенол ГЮНЕШ: «Первый матч позволил нам лучше узнать Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги конференций против «Динамо» Киев (31 августа, первый матч – 3:2):

«Наша задача на ответный матч с «Динамо» — сыграть так, чтобы выйти в групповой этап Лиги конференций. Мы выходим на поле с преимуществом после первого матча. Игра в той встрече позволила нам лучше узнать соперника. В этом плане нам теперь будет проще.

Мы тщательно готовились к предстоящему матчу, все игроки очень хорошо поработали. И теперь мы хотим сыграть так, чтобы наши усилия были вознаграждены результатом, к которому мы стремимся.

Но есть и плохие новости. В ответном матче у нас будут проблемы на двух позициях. Амарти и Масуаку из-за травм не сыграют. Впрочем, их заменят футболисты с опытом игры на этих позициях и, уверен, они тоже отдадут себя в матче без остатка и сделают всё возможное для того, чтобы помочь команде достичь необходимого результата.

Перенос нашего матча в чемпионате Турции между двумя поединками с «Динамо»? Наша футбольная федерация пошла навстречу всем участникам еврокубков от Турции. Важно критиковать только тогда, когда что-то сделано неправильно, и ценить, когда сделаны правильные вещи. Решение о переносе — это больше инициатива футбольной федерации, которая тем самым продемонстрировала заботу об интересах отечественных клубов, выступающих в еврокубках. И я считаю, это абсолютно правильный подход».

По теме:
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Инфаркт Редника? У меня три стента в сердце»
ВАНАТ: «Мы знаем слабые места Бешикташа. Ожидаю выход в группу ЛК»
Бешикташ – Динамо. Текстовая трансляция матча
Шенол Гюнеш Бешикташ Бешикташ - Динамо Динамо Киев Лига конференций
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный румынский тренер во время матча перенес инфаркт миокарда
Футбол | 30 августа 2023, 21:29 0
Известный румынский тренер во время матча перенес инфаркт миокарда
Известный румынский тренер во время матча перенес инфаркт миокарда

У Мирчи Редника проблемы со здоровьем

Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Футбол | 30 августа 2023, 15:14 1
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря

Илья Волошин близок к переходу в королевский клуб

В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
Волейбол | 30.08.2023, 19:43
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Теннис | 29.08.2023, 23:00
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
Теннис | 30.08.2023, 09:24
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
29.08.2023, 11:18 15
Бокс
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
29.08.2023, 20:11 25
Бокс
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
29.08.2023, 06:09
Другие виды
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 19
Футбол
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
29.08.2023, 04:14
Футбол
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
29.08.2023, 08:00 15
Футбол
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
28.08.2023, 19:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем