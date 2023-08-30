ОФИЦИАЛЬНО. Монако подписал форварда Арсенала

«Монако» официально сообщил о подписании форварда лондонского «Арсенала» Фоларина Балогана. Контракт в футболистом рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.

Сумма трансфера американца не называется, но информации СМИ, она составила 45 миллионов евро. Кроме «Монако», Балоганом интересовался еще целый ряд клубов, включая миланский «Интер».

Балоган уже знаком с чемпионатом Франции. Прошлый сезон 22-летний форвард сборной США провел в аренде в «Реймсе», за который отличился 21 голом в 37 матчах Лиги 1.