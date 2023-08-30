ПСЖ предложил 45 миллионов за звезду молодежной сборной Франции
Бредли Барколя может покинуть «Лион»
«ПСЖ» продолжает искать усиление атаки команды на новый сезон. По информации инсайдера Фабрицио Романо, чемпионы Франции предложили «Лиону» 45 миллионов евро за Бредли Барколя.
Ответ «Лиона» пока что не известен. Контракт 20-летнего форварда молодежной сборной Франции с «Лионом» рассчитан до лета 2026 года.
Также «ПСЖ» интересуется форвардом «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани. Некоторые СМИ связывают активизацию «ПСЖ» с возможным уходом Килиана Мбаппе в последние дни летнего трансферного окна.
Об игровых характеристиках Бредли Барколя может прочитать здесь.
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