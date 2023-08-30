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  4. Грисьо покинул Черноморец через месяц после подписания контракта
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 19:05 | Обновлено 30 августа 2023, 19:16
1703
0

Грисьо покинул Черноморец через месяц после подписания контракта

Бывший игрок трех львовских клубов получил статус свободного агента

30 августа 2023, 19:05 | Обновлено 30 августа 2023, 19:16
1703
0
Грисьо покинул Черноморец через месяц после подписания контракта

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» и 27-летний полузащитник Максим Грисьо договорились о прекращении сотрудничества, которое началось всего месяц назад, когда был подписан контракт сроком на два года.

В стартовавшем сезоне Грисьо успел сыграть за «моряков» всего 2 минуты в матче 3-го тура с «Оболонью» (2:0). Ранее хавбек выступал за «Карпаты», «Рух», «Черкащину» и «Львов», который на финише прошлого сезона выводил на поле с капитанской повязкой.

После пяти туров УПЛ «Черноморец» с 9 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. В пятницу, 1 сентября, команда Романа Григорчука сыграет на выезде с «Вересом».

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инсайд Черноморец Одесса Максим Грисьо
Источник Sport.ua
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