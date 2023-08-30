Грисьо покинул Черноморец через месяц после подписания контракта

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» и 27-летний полузащитник Максим Грисьо договорились о прекращении сотрудничества, которое началось всего месяц назад, когда был подписан контракт сроком на два года.

В стартовавшем сезоне Грисьо успел сыграть за «моряков» всего 2 минуты в матче 3-го тура с «Оболонью» (2:0). Ранее хавбек выступал за «Карпаты», «Рух», «Черкащину» и «Львов», который на финише прошлого сезона выводил на поле с капитанской повязкой.

После пяти туров УПЛ «Черноморец» с 9 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. В пятницу, 1 сентября, команда Романа Григорчука сыграет на выезде с «Вересом».