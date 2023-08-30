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Украина. Первая лига
30 августа 2023, 18:29 |
102
0

Лидер Буковины после травмы сможет сыграть с Металлистом

2 сентября в очередном туре перволигового первенства Украины Буковина будет принимать Металлист

30 августа 2023, 18:29 |
102
0
Лидер Буковины после травмы сможет сыграть с Металлистом

Как стало известно Sport.ua черновицкая команда в важном противостоянии с харьковчанами сможет рассчитывать на опытного нападающего Дениса Скотаренко.

Он травмировался еще в поединке первого тура – с тернопольской «Нивой», затем долгое время восстанавливался и только на этой неделе начал заниматься в общей группе.

По информации нашего источника, возвращение в строй Скотаренко повысит конкуренцию в атакующем звене буковинцев, которая пока не радует результативностью.

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инсайд Буковина Черновцы Денис Скотаренко
Источник Sport.ua
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