Экс-голкипер Марселя продолжит карьеру в Подолье

Как стало известно Sport.ua, готовясь к этому поединку подопечные Виталия Костышина встретились в спарринге со своим молодежным составом и победили - 5:0.

По информации нашего источника, к закрытию трансферного «окна» подоляне планируют подписать 35-летнего голкипера Дмитрия Непогодова, в прошлом сезоне защищавшего цвета одесского «Черноморца».

Пока вратарская позиция больше всего вызывает беспокойство у тренерского штаба «Подолья».

Дмитрий Непогодов на протяжении карьеры выступал за Марсель, Металлург Донецк, Ворсклу, Бананц, Тобол, Астану, Ордабас. В 2018 году принял гражданство Казахстана и провел за сборную этой страны 13 матчей.