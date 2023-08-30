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Украина. Первая лига
30 августа 2023, 18:22 | Обновлено 30 августа 2023, 18:31
735
1

Экс-голкипер Марселя продолжит карьеру в Подолье

2 сентября в 6 туре Подолье в гостях будет выяснять отношения с Хустом

30 августа 2023, 18:22 | Обновлено 30 августа 2023, 18:31
735
1
Экс-голкипер Марселя продолжит карьеру в Подолье

Как стало известно Sport.ua, готовясь к этому поединку подопечные Виталия Костышина встретились в спарринге со своим молодежным составом и победили - 5:0.

По информации нашего источника, к закрытию трансферного «окна» подоляне планируют подписать 35-летнего голкипера Дмитрия Непогодова, в прошлом сезоне защищавшего цвета одесского «Черноморца».

Пока вратарская позиция больше всего вызывает беспокойство у тренерского штаба «Подолья».

Дмитрий Непогодов на протяжении карьеры выступал за Марсель, Металлург Донецк, Ворсклу, Бананц, Тобол, Астану, Ордабас. В 2018 году принял гражданство Казахстана и провел за сборную этой страны 13 матчей.

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инсайд Дмитрий Непогодов Подолье Хмельницкий
Источник Sport.ua
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Gargantua
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