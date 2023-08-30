Экс-голкипер Марселя продолжит карьеру в Подолье
2 сентября в 6 туре Подолье в гостях будет выяснять отношения с Хустом
Как стало известно Sport.ua, готовясь к этому поединку подопечные Виталия Костышина встретились в спарринге со своим молодежным составом и победили - 5:0.
По информации нашего источника, к закрытию трансферного «окна» подоляне планируют подписать 35-летнего голкипера Дмитрия Непогодова, в прошлом сезоне защищавшего цвета одесского «Черноморца».
Пока вратарская позиция больше всего вызывает беспокойство у тренерского штаба «Подолья».
Дмитрий Непогодов на протяжении карьеры выступал за Марсель, Металлург Донецк, Ворсклу, Бананц, Тобол, Астану, Ордабас. В 2018 году принял гражданство Казахстана и провел за сборную этой страны 13 матчей.
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