Невезение в Ла-Плате. Эстудиантес проиграл Коринтиансу в Копа Судамерикана

Аргентинский «Эстудиантес» уступил в серии пенальти бразильскому «Коринтиансу», который вышел в полуфинал Копа Судамерикана 2023.

Уже на первой минуте домашнего матча «Эстудиантес» повел в счете — Мауро Мендес эффектным ударом с отскоком забил гол, который сравнял счет по сумме двух матчей. Хозяева полностью захватили инициативу и контролировали игру. У них получалось создавать опасные моменты один за другом, но футболисты «Эстудиантеса» попадали в перекладину, стойки ворот, а иногда и выручал вратарь «Коринтианса» Кассио Рамос. Особенно не повезло молодому полузащитнику Бенхамину Рольхайсеру, у которого было несколько моментов, но каждый раз мяч попадал в каркас ворот.

В серии пенальти невезение «Эстудиантеса» продолжилось — хозяевам удалось забить только два удара из пяти, и снова не забил Рольхейсер. На этот раз его удар отбил Кассио Рамос. А Лучано Лолло и Сантьяго Аскасибар пробили в каркас. «Коринтианс» промахнулся лишь один раз из четырех ударов, выиграл серию со счетом 3:2 и стал первым полуфиналистом Копа Судамерикана 2023.

В полуфинале «Коринтианс» сыграет против одного из двух других бразильских клубов: «Форталеза» или «Америка Минейро».

Копа Судамерикана 2023

Четвертьфинал, ответный матч

30 августа

Эстудиантес (Аргентина) - Коринтианс (Бразилия) - 1:0 (1:0), (2:3 по пенальти)

Гол: Мендес, 1

Первый матч – 0:1

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