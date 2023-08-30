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  4. ВИДЕО. Ассист Алана Патрика помог Интернасьоналу выйти в полуфинал КЛ
Кубок Либертадорес
30 августа 2023, 18:40 | Обновлено 30 августа 2023, 18:41
77
0

ВИДЕО. Ассист Алана Патрика помог Интернасьоналу выйти в полуфинал КЛ

Бразильский Интернасьонал стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес 2023

30 августа 2023, 18:40 | Обновлено 30 августа 2023, 18:41
77
0
ВИДЕО. Ассист Алана Патрика помог Интернасьоналу выйти в полуфинал КЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Бразильский клуб «Интернасьонал» стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес 2023, обыграв в домашнем матче боливийский «Боливар».

Дубль в составе хозяев сделал эквадорец Эннер Валенсия, который забил по одному голу в каждом тайме. Результативную передачу Валенсии во втором тайме сделал бывший полузащитник украинского «Шахтера» Алан Патрик. В конце встречи у «Боливара» была возможность забить в ответ, но уругвайский вратарь «Интернасьонала» Серхио Рочет справился с ударом Ронни Фернандеса с пенальти.

Таким образом, по сумме двух встреч «Интернасьонал» выиграл со счетом 3:0 и выходит в полуфинал, где сыграет против парагвайской «Олимпии» или еще одной бразильской команды «Флуминенсе».

Кубок Либертадорес 2023

Четвертьфинал, ответный матч

30 августа

Интернасьонал (Бразилия) – Боливар (Боливия) - 2:0 (1:0)

Голы: Валенсия, 11, Валенсия, 60.

Плей-офф Кубка Либертадорес 2023

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Алан Патрик Интернасьонал Боливар Кубок Либертадорес Эннер Валенсия Серхио Рочет видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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