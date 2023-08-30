ВИДЕО. Ассист Алана Патрика помог Интернасьоналу выйти в полуфинал КЛ
Бразильский Интернасьонал стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес 2023
Бразильский клуб «Интернасьонал» стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес 2023, обыграв в домашнем матче боливийский «Боливар».
Дубль в составе хозяев сделал эквадорец Эннер Валенсия, который забил по одному голу в каждом тайме. Результативную передачу Валенсии во втором тайме сделал бывший полузащитник украинского «Шахтера» Алан Патрик. В конце встречи у «Боливара» была возможность забить в ответ, но уругвайский вратарь «Интернасьонала» Серхио Рочет справился с ударом Ронни Фернандеса с пенальти.
Таким образом, по сумме двух встреч «Интернасьонал» выиграл со счетом 3:0 и выходит в полуфинал, где сыграет против парагвайской «Олимпии» или еще одной бразильской команды «Флуминенсе».
Кубок Либертадорес 2023
Четвертьфинал, ответный матч
30 августа
Интернасьонал (Бразилия) – Боливар (Боливия) - 2:0 (1:0)
Голы: Валенсия, 11, Валенсия, 60.
Плей-офф Кубка Либертадорес 2023
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