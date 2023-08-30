ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Салемакерс перешел в Болонью

Бельгийский правый вингер Алексис Салемакерс официально перешел из «Милана» в «Болонью».

24-летний игрок присоединится к новой команде на правах сезонной аренды. «Болонья» заплатит за этот переход 500 тысяч евро.

«Милан» приобрел действующего игрока национальной сборной Бельгии в сентябре 2020 года, заплатив «Андерлехту» 7.65 миллионов евро. За это время Алексис провел 140 матчей за миланский клуб, забив 10 голов и отдав 14 ассистов. Его использовали на всех позициях слева и справа: от вингера до флангового защитника.