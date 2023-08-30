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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Салемакерс перешел в Болонью
Италия
30 августа 2023, 17:44 |
302
0

ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Салемакерс перешел в Болонью

Вингер «Милана» отправился в сезонную аренду

30 августа 2023, 17:44 |
302
0
ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Салемакерс перешел в Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Салемакерс

Бельгийский правый вингер Алексис Салемакерс официально перешел из «Милана» в «Болонью».

24-летний игрок присоединится к новой команде на правах сезонной аренды. «Болонья» заплатит за этот переход 500 тысяч евро.

«Милан» приобрел действующего игрока национальной сборной Бельгии в сентябре 2020 года, заплатив «Андерлехту» 7.65 миллионов евро. За это время Алексис провел 140 матчей за миланский клуб, забив 10 голов и отдав 14 ассистов. Его использовали на всех позициях слева и справа: от вингера до флангового защитника.

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Алексис Салемакерс Болонья Милан трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Источник ФК Болонья
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