ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Салемакерс перешел в Болонью
Вингер «Милана» отправился в сезонную аренду
Бельгийский правый вингер Алексис Салемакерс официально перешел из «Милана» в «Болонью».
24-летний игрок присоединится к новой команде на правах сезонной аренды. «Болонья» заплатит за этот переход 500 тысяч евро.
«Милан» приобрел действующего игрока национальной сборной Бельгии в сентябре 2020 года, заплатив «Андерлехту» 7.65 миллионов евро. За это время Алексис провел 140 матчей за миланский клуб, забив 10 голов и отдав 14 ассистов. Его использовали на всех позициях слева и справа: от вингера до флангового защитника.
𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️— Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) August 30, 2023
Saelemaekers è un nuovo giocatore del Bologna 🔴🔵
Benvenuto Alexis 🇧🇪🦎#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/XfVBpPcbhR
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