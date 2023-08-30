Руне, Чорич и еще семеро сеяных выбыли после первого раунда US Open
На мэйджоре в США завершились матчи 1/64 финала
На американском турнире Большого Шлема US Open завершились матчи первого раунда в мужском одиночном разряде. По их итогам закончили борьбу на турнире девять сеяных теннисистов.
Четвертый номер посева Хольгер Руне из Дании не смог справиться с испанцем Роберто Карбальесом Баэной, которому проиграл в четырех сетах, а аргентинский теннисист Себастьян Баэс в трех сетах обыграл хорвата Борну Чорича.
Уго Умбер не смог доиграть матч против бывшего шестого номера мирового рейтинга Маттео Берреттини, проиграв два сета, а еще один бывший №6 рейтинга АТР Феликс Оже-Альяссим в четырех сетах проиграл местному теннисисту Маккензи Макдональду.
US Open, мужчины
Одиночный разряд
1 раунд
Артур Фис (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 24) - 4:6, 6:3, 5:7, 6:4, 7:5
Себастьян Баэс (Аргентина) – Борна Чорич (Хорватия, 27) - 7:5, 7:6, 6:1
Майкл Ммо (США) – Карен Хачанов (11) - 6:2, 6;6, 6:2
Маттео Берреттини (Италия) – Уго Умбер (Франция, 29) - 6:4, 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) – Себастьян Корда (США, 31) - 7:6, 4:6, 7:6, 4:6, 6:4
Доминик Тим (Австрия) – Александр Бублик (Казахстан, 25) - 6:3, 6:2, 6:4
Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Хольгер Руне (Дания, 4) - 6:3, 4:6, 6:3, 6:2
Титуан Дроге (Франция) – Лоренцо Музетти (Италия, 18) - 6:3, 0:6, 6:7, 6:3, 6:2
Маккензи Макдональд (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 15) - 7:6, 4:6, 6:1, 6:4
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