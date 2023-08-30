Калинина и еще семь сеянных выбыли по итогам первого круга US Open

На турнире Большого Шлема US Open 2023 завершились матчи первого круга в одиночном разряде, по итогам которых выбыли восемь сеяных теннисисток.

Среди выбывших — украинка Ангелина Калинина, которая в двух сетах уступила Саре Соррибес-Тормо из Испании, и греческая теннисистка Мария Саккари, которая не смогла обыграть еще одну испанку Ребеку Масарову.

Также в первом круге чешская теннисистка Барбора Крейчикова в двух сетах уступила итальянке Лючии Бронцетти, чья соотечественница Элизабетта Кочаретто проиграла Кайе Юван из Словении.

US Open 2023, женщины

Одиночный разряд

1 круг

Кайя Юван (Словения) – Элизабетта Коччаретто (Италия, 29) - 6:2, 7:5

Бернарда Пера (США) – Вероника Кудерметова (16) - 7:5, 6:4

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Ангелина Калинина (Украина, 28) - 6:4, 7:5

Ребека Масарова (Испания) – Мария Саккари (Греция, 8) - 6:4, 6:4

Ван Яфань (Китай) – Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:4, 6:1

Клара Таусон (Дания) – Анастасия Потапова (27) - 7:6, 3:6, 6:3

Лючия Бронцетти (Италия) – Барбора Крейчикова (Чехия, 12) - 6:4, 7:6

Сачия Викери (США) – Донна Векич (Хорватия, 21) - 2:6, 7:5, 6:2.