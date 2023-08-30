Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина и еще семь сеянных выбыли по итогам первого круга US Open
US Open
30 августа 2023, 17:01 | Обновлено 30 августа 2023, 17:03
455
0

Калинина и еще семь сеянных выбыли по итогам первого круга US Open

На американском мэйджоре завершился первый круг

30 августа 2023, 17:01 | Обновлено 30 августа 2023, 17:03
455
0
Калинина и еще семь сеянных выбыли по итогам первого круга US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

На турнире Большого Шлема US Open 2023 завершились матчи первого круга в одиночном разряде, по итогам которых выбыли восемь сеяных теннисисток.

Среди выбывших — украинка Ангелина Калинина, которая в двух сетах уступила Саре Соррибес-Тормо из Испании, и греческая теннисистка Мария Саккари, которая не смогла обыграть еще одну испанку Ребеку Масарову.

Также в первом круге чешская теннисистка Барбора Крейчикова в двух сетах уступила итальянке Лючии Бронцетти, чья соотечественница Элизабетта Кочаретто проиграла Кайе Юван из Словении.

US Open 2023, женщины

Одиночный разряд

1 круг

Кайя Юван (Словения) – Элизабетта Коччаретто (Италия, 29) - 6:2, 7:5

Бернарда Пера (США) – Вероника Кудерметова (16) - 7:5, 6:4

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Ангелина Калинина (Украина, 28) - 6:4, 7:5

Ребека Масарова (Испания) – Мария Саккари (Греция, 8) - 6:4, 6:4

Ван Яфань (Китай) – Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:4, 6:1

Клара Таусон (Дания) – Анастасия Потапова (27) - 7:6, 3:6, 6:3

Лючия Бронцетти (Италия) – Барбора Крейчикова (Чехия, 12) - 6:4, 7:6

Сачия Викери (США) – Донна Векич (Хорватия, 21) - 2:6, 7:5, 6:2.

По теме:
Руне, Чорич и еще семеро сеяных выбыли после первого раунда US Open
Элина СВИТОЛИНА: «Очень довольна стартом US Open и своим здоровьем»
ВИДЕО. Огненный матч Димитрова и Молчана, суперкамбек Хуркача на US Open
US Open 2023 теннис Кайя Юван Элизабетта Коччаретто Бернарда Пера Сара Соррибес-Тормо Ангелина Калинина Ребека Масарова Мария Саккари Ван Яфань Каролин Гарсия Клара Таусон Донна Векич Сачия Викери Барбора Крейчикова Лючия Бронцетти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Металлиста 1925 проблемы. Клуб на грани исчезновения
Футбол | 30 августа 2023, 14:41 10
У Металлиста 1925 проблемы. Клуб на грани исчезновения
У Металлиста 1925 проблемы. Клуб на грани исчезновения

Футболистам уже сказали искать новые команды

Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Футбол | 29 августа 2023, 17:12 9
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»

Бывший тренер киевского «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко

Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Футбол | 30.08.2023, 06:34
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Теннис | 30.08.2023, 06:15
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Welcome to the club. Маррей выиграл 200-й матч на турнирах Grand Slam
Теннис | 30.08.2023, 10:02
Welcome to the club. Маррей выиграл 200-й матч на турнирах Grand Slam
Welcome to the club. Маррей выиграл 200-й матч на турнирах Grand Slam
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 19
Теннис
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 5
Теннис
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
30.08.2023, 07:35
Футбол
Ламин Ямал выбрал сборную, за которую будет играть на взрослом уровне
Ламин Ямал выбрал сборную, за которую будет играть на взрослом уровне
28.08.2023, 20:10
Футбол
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
28.08.2023, 23:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем