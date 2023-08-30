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  4. Верес проведет благотворительный матч в поддержку украинских воинов
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 16:20 |
180
0

Верес проведет благотворительный матч в поддержку украинских воинов

Матч пройдет 2 сентября в Ровно

30 августа 2023, 16:20 |
180
0
Верес проведет благотворительный матч в поддержку украинских воинов
ФК Верес. Стадион Авангард

Ровенский «Верес» проведет благотворительный матч в поддержку военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Встреча между сборной «Вереса» и сборной артистов Украины пройдет в субботу, 2 сентября, на ровенском стадионе «Авангард» и начнется в 16:00.

Все средства от продажи билетов на матч будут направлены 457-му Отдельному пехотному батальону, в котором служат жители Ровно и Ровенской области. «Верес» также сообщил, что будет поддерживать это подразделение.

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Верес Ровно российско-украинская война Украинская Премьер-лига благотворительные матчи
Источник ФК Верес
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