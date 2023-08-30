Украина. Премьер лига30 августа 2023, 16:20 |
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Верес проведет благотворительный матч в поддержку украинских воинов
Матч пройдет 2 сентября в Ровно
30 августа 2023, 16:20 |
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Ровенский «Верес» проведет благотворительный матч в поддержку военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Встреча между сборной «Вереса» и сборной артистов Украины пройдет в субботу, 2 сентября, на ровенском стадионе «Авангард» и начнется в 16:00.
Все средства от продажи билетов на матч будут направлены 457-му Отдельному пехотному батальону, в котором служат жители Ровно и Ровенской области. «Верес» также сообщил, что будет поддерживать это подразделение.
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