Верес проведет благотворительный матч в поддержку украинских воинов

Ровенский «Верес» проведет благотворительный матч в поддержку военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Встреча между сборной «Вереса» и сборной артистов Украины пройдет в субботу, 2 сентября, на ровенском стадионе «Авангард» и начнется в 16:00.

Все средства от продажи билетов на матч будут направлены 457-му Отдельному пехотному батальону, в котором служат жители Ровно и Ровенской области. «Верес» также сообщил, что будет поддерживать это подразделение.