ОФИЦИАЛЬНО. Лидс арендовал игрока Тоттенхэма
Джед Спенс проведет сезон 2023/24 в Чемпионшипе
Английский правый защитник Джед Спенс официально перешел из лондонского «Тоттенгема» в «Лидс Юнайтед».
Клуб Чемпионшипа взял 23-летнего игрока в сезонную аренду. Клуб не сообщает о наличии или отсутствии права выкупа в этом соглашении.
«Я не могу дождаться, когда начну играть. Это большой клуб, очевидно, здесь качественный состав и амбиции вернуться в Премьер-лигу как можно скорее», – прокомментировал свой переход Джед Спенс.
Последние полгода английский защитник отыграл за «Ренн» на правах аренды. На его счету 10 матчей за клуб, результативными действиями не отмечался.
✍️ @DjedSpence x #LUFC pic.twitter.com/jNSb8wqGWV— Leeds United (@LUFC) August 30, 2023
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