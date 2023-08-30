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Англия
30 августа 2023, 16:32 | Обновлено 30 августа 2023, 16:33
289
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидс арендовал игрока Тоттенхэма

Джед Спенс проведет сезон 2023/24 в Чемпионшипе

30 августа 2023, 16:32 | Обновлено 30 августа 2023, 16:33
289
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидс арендовал игрока Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Джед Спенс

Английский правый защитник Джед Спенс официально перешел из лондонского «Тоттенгема» в «Лидс Юнайтед».

Клуб Чемпионшипа взял 23-летнего игрока в сезонную аренду. Клуб не сообщает о наличии или отсутствии права выкупа в этом соглашении.

«Я не могу дождаться, когда начну играть. Это большой клуб, очевидно, здесь качественный состав и амбиции вернуться в Премьер-лигу как можно скорее», – прокомментировал свой переход Джед Спенс.

Последние полгода английский защитник отыграл за «Ренн» на правах аренды. На его счету 10 матчей за клуб, результативными действиями не отмечался.

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Джед Спенс Лидс Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип аренда игрока
Источник ФК Лидс
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