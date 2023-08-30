Минус Вивчаренко и Очеретько. Два игрока вызваны в сборную Украины U-21

Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса внес изменения в заявку команды на ближайшие матчи: вместо Константина Вивчаренко и Олега Очеретько в команду вызваны Андрей Булеза («Минай») и Кирилл Сигеев («Александрия»).

8 сентября Украина U-21 проведет контрольный матч с молодежной сборной Германии, а 12 сентября начнет отбор Евро-2023 матчем против Северной Ирландии.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Андрей Булеза («Минай», Арсений Батагов, Антон Боль (оба – «Заря» Луганск), Даниил Скорко («Александрия»), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба – «Рух» Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – «Динамо» Киев), Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Илья Квасница «Рух» Львов), Максим Брагару («Черноморец» Одесса), Иван Лосенко (оба – «Шахтер» Донецк), Евгений Павлюк («Ворскла» Полтава), Константин Сигеев («Александрия)».

Нападающие: Игорь Краснопер («Оболонь» Киев), Денис Теслюк («Рух» Львов), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).