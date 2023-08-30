Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус Вивчаренко и Очеретько. Два игрока вызваны в сборную Украины U-21
Молодежные турниры
30 августа 2023, 16:29 | Обновлено 30 августа 2023, 16:50
586
0

Минус Вивчаренко и Очеретько. Два игрока вызваны в сборную Украины U-21

Команда готовится к старту отбора Евро-2025

30 августа 2023, 16:29 | Обновлено 30 августа 2023, 16:50
586
0
Минус Вивчаренко и Очеретько. Два игрока вызваны в сборную Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко

Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса внес изменения в заявку команды на ближайшие матчи: вместо Константина Вивчаренко и Олега Очеретько в команду вызваны Андрей Булеза («Минай») и Кирилл Сигеев («Александрия»).

8 сентября Украина U-21 проведет контрольный матч с молодежной сборной Германии, а 12 сентября начнет отбор Евро-2023 матчем против Северной Ирландии.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Андрей Булеза («Минай», Арсений Батагов, Антон Боль (оба – «Заря» Луганск), Даниил Скорко («Александрия»), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба – «Рух» Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – «Динамо» Киев), Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Илья Квасница «Рух» Львов), Максим Брагару («Черноморец» Одесса), Иван Лосенко (оба – «Шахтер» Донецк), Евгений Павлюк («Ворскла» Полтава), Константин Сигеев («Александрия)».

Нападающие: Игорь Краснопер («Оболонь» Киев), Денис Теслюк («Рух» Львов), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

По теме:
Защитником Динамо интересовался испанский клуб
Мельгоса назвал состав молодежки на игры с Германией и Северной Ирландией
Жизнь после Ротаня. Какой будет молодежная сборная в следующем отборе
сборная Украины по футболу U-21 Константин Вивчаренко Андрей Булеза Олег Очеретько Кирилл Сигеев
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Футбол | 30 августа 2023, 16:33 4
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»

Гендиректор «Шахтера» дал большое интервью The Athletic

ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
Футбол | 30 августа 2023, 16:00 3
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено

Константин Валеулин обнародовал официальное заявление

Что с дисциплиной, Патрик?
Футбол | 30.08.2023, 08:24
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Теннис | 30.08.2023, 06:15
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Теннис | 30.08.2023, 10:41
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
30.08.2023, 07:35
Футбол
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 5
Теннис
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
29.08.2023, 04:14
Футбол
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 19
Футбол
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 18
Теннис
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем