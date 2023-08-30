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Украина. Первая лига
30 августа 2023, 17:10 | Обновлено 30 августа 2023, 17:19
349
0

Стало известно, почему Металлист и Карпаты не сыграли в Ужгороде

Странная история о переносе центрального матча 5-го тура УПЛ

30 августа 2023, 17:10 | Обновлено 30 августа 2023, 17:19
349
0
Стало известно, почему Металлист и Карпаты не сыграли в Ужгороде
ФК Карпаты

Стала известна причина, по которой харьковский «Металлист» и львовские «Карпаты» играли 5-й тур Первой лиги Украины не на стадионе «Авангард» в Ужгороде, а на стадионе «Украина».

Как объяснил директор постройки, на стадионе проходят ремонтные работы в судейских комнатах, также обновляется система водоснабжения. Такую информацию предоставляет журналист Игорь Семйон.

Ранее луганская «Заря» в преддверии игры с «Минаем» хотела потренироваться на «Авангарде», но полноценно этого сделать не получилось, ведь стадион был забронирован. На нем проходило спортивное событие, организованное властями Ужгорода.

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Металлист Харьков Карпаты Львов Металлист - Карпаты Первая лига Украины стадион Авангард перенос матча Игорь Семйон
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