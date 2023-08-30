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Лига конференций
30 августа 2023, 16:03 | Обновлено 30 августа 2023, 16:57
562
0

Бешикташ перед матчем с Динамо потерял своего основного защитника

Дэниел Амарти не поможет «орлам» в ответном матче

30 августа 2023, 16:03 | Обновлено 30 августа 2023, 16:57
562
0
Бешикташ перед матчем с Динамо потерял своего основного защитника
ФК Бешикташ. Дэниел Амарти

Турецкий «Бешикташ» в ответном матче плей-офф Лиги конференций с «Динамо» не сможет рассчитывать на своего 28-летнего основного защитника Дэниела Амарти.

Амарти выбыл на две недели из-за травмы, которую получил в первом поединке с сине-белыми. В завтрашней игре ганский футболист точно участия не примет.

У «Бешикташа» в преддверии матча с киевлянами есть серьезные проблемы в центре обороны, ведь равноценной замены Амарти сейчас нет.

Напомним, ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций «Бешикташ» — «Динамо» состоится завтра, 31 августа, начало поединка — в 21:00.

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