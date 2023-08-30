Бонуччи направил «Ювентусу» повторный запрос о возвращении в состав
Легендарный итальянский защитник будет стремиться вернуть место в составе
36-летний итальянский защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи направил клубу повторный официальный запрос о восстановлении статуса в команде.
Игрок считает, что клуб не соблюдает условия соглашения, и будет стремиться вернуть место в составе. Бонуччи, у которого остался один год контракта с «Ювентусом», в последние месяцы вёл переговоры как с «Лацио», так и с «Унион Берлин», но пока не смог договориться о переезде из Турина. Стало также известно об интересе к игроку со стороны «Дженоа». Сам Леонардо хотел бы остаться в «Ювентусе».
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри исключил Бонуччи из основного состава «бьянконери» и не взял его в предсезонный тур по США.
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