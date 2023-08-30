Англия30 августа 2023, 15:28 |
280
1
Челси нацелился на перспективного хавбека Манчестер Сити
Коул Палмер заинтересовал лондонский клуб
30 августа 2023, 15:28 |
280
1
По информации Фабрицио Романо, «Челси» заинтересовался полузащитником «Манчестер Сити» Коулом Палмером, который может сыграть в центре поля и на правом фланге.
Пока нет информации о том, готовы ли чемпионы Англии расстаться с талантом, однако Синие хотели бы попробовать завершить сделку до закрытия трансферного окна.
Контракт 21-летнего игрока истекает в 2026 году.
В нынешнем сезоне Палмер сыграл три матча и забил два гола, отличившись матчах за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 августа 2023, 20:11 23
Фрэнк Уоррен настроен серьезно
Футбол | 29 августа 2023, 17:12 9
Бывший тренер киевского «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко
Футбол | 30.08.2023, 14:41
Футбол | 30.08.2023, 13:18
Футбол | 30.08.2023, 07:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Пошвидше б вже зачинилось трансферне вікно...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.08.2023, 14:36 1
29.08.2023, 16:10 18
29.08.2023, 11:18 15
29.08.2023, 01:35 2
29.08.2023, 06:35 12
30.08.2023, 00:11
29.08.2023, 11:07 3
29.08.2023, 08:44 1