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  4. Челси нацелился на перспективного хавбека Манчестер Сити
Англия
30 августа 2023, 15:28 |
280
1

Челси нацелился на перспективного хавбека Манчестер Сити

Коул Палмер заинтересовал лондонский клуб

30 августа 2023, 15:28 |
280
1
Челси нацелился на перспективного хавбека Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

По информации Фабрицио Романо, «Челси» заинтересовался полузащитником «Манчестер Сити» Коулом Палмером, который может сыграть в центре поля и на правом фланге.

Пока нет информации о том, готовы ли чемпионы Англии расстаться с талантом, однако Синие хотели бы попробовать завершить сделку до закрытия трансферного окна.

Контракт 21-летнего игрока истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне Палмер сыграл три матча и забил два гола, отличившись матчах за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

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Манчестер Сити Коул Палмер Челси трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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vh
Пошвидше б вже зачинилось трансферне вікно...
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