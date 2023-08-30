Челси нацелился на перспективного хавбека Манчестер Сити

По информации Фабрицио Романо, «Челси» заинтересовался полузащитником «Манчестер Сити» Коулом Палмером, который может сыграть в центре поля и на правом фланге.

Пока нет информации о том, готовы ли чемпионы Англии расстаться с талантом, однако Синие хотели бы попробовать завершить сделку до закрытия трансферного окна.

Контракт 21-летнего игрока истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне Палмер сыграл три матча и забил два гола, отличившись матчах за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.