Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа в 12:00 состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. В процедуре примут участие 16 клубов - два представителя Первой лиги и 14 команд УПЛ.

Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо, Ворскла, Александрия, Кривбасс, Минай, Черноморец, Рух, Металлист 1925, Верес, Полесье, Оболонь, Мариуполь, Виктория.

Базовый день матчей - 27 сентября.