Кубок Украины30 августа 2023, 15:11 | Обновлено 30 августа 2023, 15:12
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Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матчи пройдут в конце сентября
30 августа 2023, 15:11 | Обновлено 30 августа 2023, 15:12
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31 августа в 12:00 состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. В процедуре примут участие 16 клубов - два представителя Первой лиги и 14 команд УПЛ.
Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо, Ворскла, Александрия, Кривбасс, Минай, Черноморец, Рух, Металлист 1925, Верес, Полесье, Оболонь, Мариуполь, Виктория.
Базовый день матчей - 27 сентября.
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