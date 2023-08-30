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Кубок Украины
30 августа 2023, 15:11 | Обновлено 30 августа 2023, 15:12
850
0

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матчи пройдут в конце сентября

30 августа 2023, 15:11 | Обновлено 30 августа 2023, 15:12
850
0
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

31 августа в 12:00 состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. В процедуре примут участие 16 клубов - два представителя Первой лиги и 14 команд УПЛ.

Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо, Ворскла, Александрия, Кривбасс, Минай, Черноморец, Рух, Металлист 1925, Верес, Полесье, Оболонь, Мариуполь, Виктория.

Базовый день матчей - 27 сентября.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Днепр-1 Заря Луганск Динамо Киев Ворскла Полтава Александрия Кривбасс Кривой Рог Минай Черноморец Одесса Рух Львов Металлист 1925 Верес Ровно Полесье Житомир Оболонь Киев Мариуполь Виктория Сумы (Николаевка)
Источник Sport.ua
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