Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария заключила 5-летнее соглашение с Руандой
Германия
30 августа 2023, 14:59 |
435
0

Бавария заключила 5-летнее соглашение с Руандой

Соглашение в области развития футбола и туризма

30 августа 2023, 14:59 |
435
0
Бавария заключила 5-летнее соглашение с Руандой
ФК Бавария.

«Бавария» заключила партнерское соглашение с Руандой.

Соглашение рассчитано на 5 лет. Партнерство предусматривает сотрудничество «Баварии» с Министерством спорта Руанды по созданию футбольной академии с целью развития футбола в стране.

«Бавария» будет принимать участие в различных мероприятиях для продвижения туристических и инвестиционных возможностей в Руанде. Логотип Visit Rwanda также будет размещаться на светодиодных табло «Альянц Арены» в дни матчей.

«Я очень доволен этим сотрудничеством. «Бавария» сможет проявить активность на африканском континенте и приобрести важный опыт. Новое платиновое партнерство соответствует долгосрочным целям – мы будем продвигать туризм в Руанде и помогать развитию спорта в стране проектами в области детского футбола. Это сложные и ответственные задачи.

Африка – это континент больших возможностей. Для «Баварии» это следующий важный шаг в интернационализации», – сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

По теме:
Гарри КЕЙН: «Хотел бы играть на высоком уровне еще 7-8 лет»
Бавария может усилиться защитником Милана
Интер в ближайшее время подпишет защитника сборной Франции
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Источник ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Теннис | 30 августа 2023, 06:15 0
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open

Украинку ждет вторая игра на кортах в Нью-Йорке

Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
Футбол | 30 августа 2023, 10:37 5
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников

Английский клуб желает усилить свою полузащиту до закрытия трансферного окна

Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Футбол | 30.08.2023, 15:14
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Футбол | 30.08.2023, 07:35
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Футбол | 29.08.2023, 17:12
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 18
Теннис
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
29.08.2023, 04:14
Футбол
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
29.08.2023, 20:11 23
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
29.08.2023, 06:35 12
Футбол
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 2
Теннис
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
28.08.2023, 23:31
Футбол
Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья
Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья
29.08.2023, 11:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем