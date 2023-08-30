Украина. Премьер лига30 августа 2023, 14:41 | Обновлено 30 августа 2023, 15:47
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У Металлиста 1925 проблемы. Клуб на грани исчезновения
Футболистам уже сказали искать новые команды
30 августа 2023, 14:41 | Обновлено 30 августа 2023, 15:47
2752
9
У харьковского «Металлиста 1925» большие финансовые проблемы, сообщает журналист Владимир Зверов. Всё очень серьезно, команду могут распустить.
Источник отмечает, что владельцы клуба уже сказали футболистам искать новые команды. Дело в том, что бизнес инвесторов сильно пострадал от ракетных атак, поэтому у них нет возможности удерживать клуб на высоком уровне.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» сыграл 4 матча, в которых одержал 2 победы. Команда идет на 9-м месте, имея в своем активе 6 очков.
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Комментарии 9
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Місяць тому вивалили 275к євро+бонуси за Сидорова. А це кілька місяців життя такого клубу. А тут немає фінансів. Дуже якась темна історія.
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а где это недоразумение ,великий друг фанатов -стороженко?
Класік. Замість того, щоб створити один потужний клуб з декількома інвесторами та джерелами надходження, у нас люблять створювати по 150 команд, які нікому не треба, а потім вони йдуть в небуття. Геліос інсував десь 13-15 років і що? Вже давно забули за нього. Плюс треба відроджувати клуби з історією, там більше шансів утриматися на плаву
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Фенита ля комедия.Какая-то непруха в Харькове с футболом. Може пороблено?
Отлично, если правда. На один фейк меньше. Надеюсь минус первые на очереди.
пускай идут в ЗСУ, вот их команда...
Идёт война тут бы 12 клубов хотя бы сохранить а не за уши вытягивать ради количества. Тяжёлые времена и только рискнув с новыми форматами можно будит хоть как то удержать уровень.
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