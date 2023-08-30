У Металлиста 1925 проблемы. Клуб на грани исчезновения

У харьковского «Металлиста 1925» большие финансовые проблемы, сообщает журналист Владимир Зверов. Всё очень серьезно, команду могут распустить.

Источник отмечает, что владельцы клуба уже сказали футболистам искать новые команды. Дело в том, что бизнес инвесторов сильно пострадал от ракетных атак, поэтому у них нет возможности удерживать клуб на высоком уровне.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» сыграл 4 матча, в которых одержал 2 победы. Команда идет на 9-м месте, имея в своем активе 6 очков.