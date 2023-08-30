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Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 14:25 | Обновлено 30 августа 2023, 14:26
1185
0

Известно, при каких условиях Городов может полноценно возглавить Днепр-1

Будущее Городова в «Днепре-1» определится после матча со «Спартаком»

30 августа 2023, 14:25 | Обновлено 30 августа 2023, 14:26
1185
0
Известно, при каких условиях Городов может полноценно возглавить Днепр-1
СК Днепр-1. Валерий Городов

Как стало известно Sport.ua, будущее исполняющего обязанности главного тренера «Днепра-1» Валерия Городова будет зависеть от того, как его подопечные сыграют 31 августа в ответном поединке квалификационного раунда Лиги конференций со словацким «Спартаком». Если днепряне пробьются в групповой этап, то продолжат базироваться в Ужгороде и у Городова увеличатся шансы остаться у руля команды до окончания первой части сезона.

По информации нашего источника, в случае неудачи в матче со словаками «Днепр-1» вернется в Днепр и кредит доверия к Городову со стороны клубного руководства будет уменьшен. Хотя, следует уточнить, что все попытки днепрян пригласить на должность главного тренера зарубежного специалиста пока не имеют успеха. Поэтому Городов может продолжить возглавлять команду в качестве и.о. до конца первой части сезона.

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Источник Sport.ua
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