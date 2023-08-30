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Испания
30 августа 2023, 13:40 |
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Реал больше никого не подпишет этим летом

Анчелотти и Перес уверены в составе

30 августа 2023, 13:40 |
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Реал больше никого не подпишет этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти 

Мадридский «Реал» больше никого не подпишет этим летом.

По данным As, главный тренер команды Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес уверены в составе мадридского клуба.

Среди причин называют отсутствие на рынке футболистов, которые могли бы усилить мадридский клуб и которыми интересовалась бы команда.

Главным летним трансфером «Реала» стал переход Джуда Беллингема из «Боруссии Дортмунд». Кроме того, мадридцы арендовали форварда «Эспаньола» Хоселу.

«Реал» лидирует в Ла Лиге, команда сыграла три матча и набрала девять очков.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы Джуд Беллингем Хоселу
Источник AS
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