Мадридский «Реал» больше никого не подпишет этим летом.

По данным As, главный тренер команды Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес уверены в составе мадридского клуба.

Среди причин называют отсутствие на рынке футболистов, которые могли бы усилить мадридский клуб и которыми интересовалась бы команда.

Главным летним трансфером «Реала» стал переход Джуда Беллингема из «Боруссии Дортмунд». Кроме того, мадридцы арендовали форварда «Эспаньола» Хоселу.

«Реал» лидирует в Ла Лиге, команда сыграла три матча и набрала девять очков.