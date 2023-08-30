Реал больше никого не подпишет этим летом
Анчелотти и Перес уверены в составе
Мадридский «Реал» больше никого не подпишет этим летом.
По данным As, главный тренер команды Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес уверены в составе мадридского клуба.
Среди причин называют отсутствие на рынке футболистов, которые могли бы усилить мадридский клуб и которыми интересовалась бы команда.
Главным летним трансфером «Реала» стал переход Джуда Беллингема из «Боруссии Дортмунд». Кроме того, мадридцы арендовали форварда «Эспаньола» Хоселу.
«Реал» лидирует в Ла Лиге, команда сыграла три матча и набрала девять очков.
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