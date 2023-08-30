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Англия
30 августа 2023, 13:53 | Обновлено 30 августа 2023, 14:01
285
1

ВИДЕО. Миколенко презентовал новую третью форму Эвертона

Виталий получил одну из главных ролей в видео

30 августа 2023, 13:53 | Обновлено 30 августа 2023, 14:01
285
1
ВИДЕО. Миколенко презентовал новую третью форму Эвертона
ФК Эвертон. Шеймус Коулмен

Английский «Эвертон» выпустил видеопрезентацию своего третьего комплекта формы на сезон 2023/24.

Интересно, что на этом комплекте, как и на одном в прошлом году, нет эмблемы клуба. Ее заменяет значок, являющийся копией Башни принца Руперта, одного из символов Ливерпуля. На классическом логотипе команды также есть изображение этой памятки.

В этом сезоне дела «Эвертона» плохи. После 3 туров АПЛ они идут на последнем месте с 0 очков. «Ириски» – одна из двух команд 4 английских дивизионов, которые до сих пор не смогли забить хотя бы один гол в чемпионате.

ВИДЕО. Миколенко поучаствовал в презентации формы «Эвертона».

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Виталий Миколенко Эвертон игровая форма презентация видео
Источник ФК Эвертон
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PETP0
О, 100річний ювілей, ну не гріх і в чемпіоншип вилетіти 
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