ВИДЕО. Миколенко презентовал новую третью форму Эвертона

Английский «Эвертон» выпустил видеопрезентацию своего третьего комплекта формы на сезон 2023/24.

Интересно, что на этом комплекте, как и на одном в прошлом году, нет эмблемы клуба. Ее заменяет значок, являющийся копией Башни принца Руперта, одного из символов Ливерпуля. На классическом логотипе команды также есть изображение этой памятки.

В этом сезоне дела «Эвертона» плохи. После 3 туров АПЛ они идут на последнем месте с 0 очков. «Ириски» – одна из двух команд 4 английских дивизионов, которые до сих пор не смогли забить хотя бы один гол в чемпионате.

ВИДЕО. Миколенко поучаствовал в презентации формы «Эвертона».