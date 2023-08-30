Элина СВИТОЛИНА: «Очень довольна стартом US Open и своим здоровьем»

Украинская теннисистка Элина Свитолина оценила свой старт на US Open – в первом круге спортсменка разобралась с Анной-Леной Фридзам в двух сетах.

- Элина, победа в двух сетах, меньше часа, 59 минут, все очень четко. Можете оценить свое выступление.

- Да, это был хороший старт на турнире с моей стороны. Думаю, я хорошо играла, хорошо подавала. Конечно, в начале было немного сложно. Был счёт 3-3, а потом я постаралась еще поднять свой хороший уровень. Я очень довольна тем, как я подавала, двигалась, била по мячу. Так что, да, я довольна победой в двух сетах.

- Чем вы больше всего довольны сегодня с точки зрения своей игры?

- Я думаю, что все было просто хорошо. Я тренировалась на прошлой неделе, чтобы вернуться в хорошую форму. Хорошо подавала. Я старалась быть всегда готовой на приеме, старалась быстро передвигать свои ноги. В конце концов, я хорошо принимала мяч, двигалась хорошо. Не было чего-то, что я бы сказала сегодня не работало.

- После травмы, из-за которой вы не играли в Цинциннати, как проходил процесс восстановления? Чувствовали ли вы себя достаточно здоровой, чтобы начать подготовку к Открытому чемпионату США, а не просто пытаться выздороветь?

- Да, мы старались не спешить. Новости были не очень хорошие, но мы просто решили, что будем делать всё возможное во всех отношениях каждый день. Я благодарна своей команде за понимание моей позиции. Я хочу играть. Я хочу сыграть на последнем "мэйджоре" сезона. Очень довольна сегодняшним выступлением и также своим здоровьем. Так что я просто стараюсь сосредоточиться на этом.