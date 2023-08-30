Легенда Динамо. УЕФА поздравил Шацких видео с дублем в ворота Реала

УЕФА в своих соцсетях поздравил легенду «Динамо» Киев и лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины Максима Шацких с 45-летием.

На видео нам напоминают о дубле, который форвард оформил в ворота «Реала» в 2006 году.