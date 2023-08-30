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  4. Легенда Динамо. УЕФА поздравил Шацких видео с дублем в ворота Реала
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 13:11 |
1550
1

Легенда Динамо. УЕФА поздравил Шацких видео с дублем в ворота Реала

Максиму Шацких исполнилось 45 лет

30 августа 2023, 13:11 |
1550
1
Легенда Динамо. УЕФА поздравил Шацких видео с дублем в ворота Реала
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

УЕФА в своих соцсетях поздравил легенду «Динамо» Киев и лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины Максима Шацких с 45-летием.

На видео нам напоминают о дубле, который форвард оформил в ворота «Реала» в 2006 году.

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Динамо Киев Максим Шацких
Источник Sport.ua
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sl@sh
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