Украина. Премьер лига30 августа 2023, 13:11 |
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Легенда Динамо. УЕФА поздравил Шацких видео с дублем в ворота Реала
Максиму Шацких исполнилось 45 лет
30 августа 2023, 13:11 |
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УЕФА в своих соцсетях поздравил легенду «Динамо» Киев и лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины Максима Шацких с 45-летием.
На видео нам напоминают о дубле, который форвард оформил в ворота «Реала» в 2006 году.
🇺🇿⚪🔵 Поздравляем с 45-летием легенду @DynamoKyiv, лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины (124 гола) Максима Шацких и вспоминаем его дубль в матче 2006 года с "Реалом" 🎂🎁🎈 #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/QoCTKGge7E— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 30, 2023
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