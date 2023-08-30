Аякс подписал форварда Меца
Микаутадзе стал новым нападающим нидерландского клуба
Нидерландский «Аякс» объявил о переходе 22-летнего форварда «Меца» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.
Сумма трансфера составила 16 миллионов евро, еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт Микаутадзе с амстердамским клубом рассчитано до лета 2028 года. Микаутадзе выступал за основную команду «Меца» с 2019 года.
Форвард родился во Франции. В прошлом сезоне нападающий забил 23 гола и отдал восемь ассистов в 37 играх французской Лиги 2 и помог клубу заработать право участвовать в высшей лиге. В трех турах текущего сезона в Лиге 1 Микаутадзе успел забить два гола и отдать одну результативную передачу.
Georges, our next Georgian 🇬🇪 pic.twitter.com/9i9wWQz3aO— AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2023
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