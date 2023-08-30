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Нидерланды
30 августа 2023, 12:36 |
132
0

Аякс подписал форварда Меца

Микаутадзе стал новым нападающим нидерландского клуба

30 августа 2023, 12:36 |
132
0
Аякс подписал форварда Меца
Getty Images. Жорж Микаутадзе.

Нидерландский «Аякс» объявил о переходе 22-летнего форварда «Меца» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро, еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт Микаутадзе с амстердамским клубом рассчитано до лета 2028 года. Микаутадзе выступал за основную команду «Меца» с 2019 года.

Форвард родился во Франции. В прошлом сезоне нападающий забил 23 гола и отдал восемь ассистов в 37 играх французской Лиги 2 и помог клубу заработать право участвовать в высшей лиге. В трех турах текущего сезона в Лиге 1 Микаутадзе успел забить два гола и отдать одну результативную передачу.

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Жорж Микаутадзе трансферы чемпионат Нидерландов по футболу Лига 1 Мец
Источник ФК Аякс
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