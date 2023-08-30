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  4. В преддверии игры с Шахтером Минай дозаявит воспитанника Динамо
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 12:15 |
473
0

В преддверии игры с Шахтером Минай дозаявит воспитанника Динамо

2 сентября в 6-м туре УПЛ «Минай» будет принимать «Шахтер»

30 августа 2023, 12:15 |
473
0
В преддверии игры с Шахтером Минай дозаявит воспитанника Динамо

Как стало известно Sport.ua, к противостоянию с «горняками» закарпатский клуб собирается укрепить свои ряды 23-летним защитником Александром Мельником. В прошлом сезоне он уже выступал за Минай на правах аренды, затем вернулся в Александрию, с которой имел действующий контракт. Но 24 августа Мельник прекратил сотрудничество с «Александрией» и уже два дня тренируется под руководством Владимира Шарана.

По информации нашего источника, в ближайшие дни «горожане» планируют дозаявить питомца киевского «Динамо» и тогда уже в поединке с «Шахтером» он сможет выйти на поле.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мельника в 300 тысяч евро.

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инсайд Минай Шахтер Донецк Александр Мельник
Источник Sport.ua
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