В преддверии игры с Шахтером Минай дозаявит воспитанника Динамо

Как стало известно Sport.ua, к противостоянию с «горняками» закарпатский клуб собирается укрепить свои ряды 23-летним защитником Александром Мельником. В прошлом сезоне он уже выступал за Минай на правах аренды, затем вернулся в Александрию, с которой имел действующий контракт. Но 24 августа Мельник прекратил сотрудничество с «Александрией» и уже два дня тренируется под руководством Владимира Шарана.

По информации нашего источника, в ближайшие дни «горожане» планируют дозаявить питомца киевского «Динамо» и тогда уже в поединке с «Шахтером» он сможет выйти на поле.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мельника в 300 тысяч евро.