Украина. Премьер лига30 августа 2023, 12:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отправила хавбека в ЛНЗ
Иван Калюжный сменил команду
30 августа 2023, 12:05 |
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Клуб УПЛ «Александрия» на официальном сайте сообщил о том, что полузащитник Иван Калюжный на правах аренды перебрался в состав команды ЛНЗ.
Аренда рассчитана до 15 декабря 2023 года.
В нынешнем сезоне Калюжный провел четыре матча.
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