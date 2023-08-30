ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отправила хавбека в ЛНЗ

Клуб УПЛ «Александрия» на официальном сайте сообщил о том, что полузащитник Иван Калюжный на правах аренды перебрался в состав команды ЛНЗ.

Аренда рассчитана до 15 декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне Калюжный провел четыре матча.