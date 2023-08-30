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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отправила хавбека в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 12:05 |
381
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отправила хавбека в ЛНЗ

Иван Калюжный сменил команду

30 августа 2023, 12:05 |
381
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отправила хавбека в ЛНЗ
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» на официальном сайте сообщил о том, что полузащитник Иван Калюжный на правах аренды перебрался в состав команды ЛНЗ.

Аренда рассчитана до 15 декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне Калюжный провел четыре матча.

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Александрия ЛНЗ Черкассы Иван Калюжный трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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